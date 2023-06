Viadotto Montoro, chiude il raccordo Terni-Orte | Ecco i percorsi alternativi - Tuttoggi.info

Lavori sul viadotto di Montoro, la Umbro Laziale chiude. Anas organizza i percorsi alternativi per mezzi leggeri e pesanti

Per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del Viadotto Montoro al km 24+300 della S.S. 675 “UmbroLaziale”, atti ad aumentare la sicurezza dell’infrastruttura, l’ANAS – Struttura Territoriale dell’Umbria provvederà alla chiusura della direttrice dalle ore 21,00 di venerdì 16 giugno 2023 alle ore 08,00 di domenica 18 giugno 2023, per il tratto compreso dal Km. 21+000 (Svincolo di Amelia) al km, 25+500 (Svincolo di Narni/SS3) in entrambe le direzioni.

Percorsi alternativi

Nella riunione svoltasi ieri 13 giugno u.s. in Prefettura per definire gli aspetti tecnici ed organizzativi riguardanti le misure di viabilità alternativa da adottarsi, sono stati individuate le seguenti deviazioni:

‒ per i mezzi leggeri (massa a pieno carico ≤3,5ton) provenienti da Terni in direzione Orte il percorso alternativo si svilupperà con uscita allo Svincolo di Amelia per proseguire lungo la “Strada di Montoro” fino alla deviazione per via “Ortana” e successivo ingresso in S.S. 675 allo Svincolo di Narni/SS3;

‒ per i mezzi pesanti (massa a pieno carico >3,5ton) provenienti da Terni in direzione Orte il percorso alternativo si svilupperà con uscita allo Svincolo di Amelia per proseguire lungo la S.S.205 fino alla deviazione con la S.P.1, proseguire lungo la S.S.3ter fino alla deviazione con via “Ortana” e successivo ingresso in S.S. 675 allo Svincolo di Narni/SS3;

‒ sia per i mezzi leggeri (massa a pieno carico ≤3,5ton) che per i mezzi pesanti (massa a pieno carico >3,5ton) provenienti da Orte in direzione Terni il percorso alternativo si svilupperà con uscita allo Svincolo di Narni/SS3 per proseguire lungo via “Ortana” fino alla deviazione con la S.P.1, proseguire lungo la S.P.1 fino alla deviazione con la S.S.3, proseguire lungo la S.S.3 fino alla deviazione con “Strada dei Confini”, proseguire fino alla deviazione con “Strada delle Campore” e successivo ingresso in S.S. 675bis.

Le deviazioni saranno opportunamente segnalate e verranno attivati presidi sulle intersezioni dei percorsi alternativi per la durata degli interventi.

Saranno altresì attivati i canali informativi lungo le direttrici autostradali e ANAS interessate riguardo alla chiusura prevista e ai percorsi alternativi consigliati.