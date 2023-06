Viabilità, da lunedì 19 giugno interventi a Montefranco e sul tratto che conduce a Villalago  - Tuttoggi.info

Nuovi interventi per il miglioramento della sicurezza stradale su alcune strade della Provincia di Terni.

Sono in programma nuovi interventi per il miglioramento della sicurezza stradale su alcune strade della Provincia di Terni.

L’amministrazione avvierà, lunedì 19 giugno, il cantiere per la riqualificazione delle pavimentazioni stradali sulla Sp 4 Arronese a Montefranco, e, per un breve tratto, lungo la direttrice che da Piediluco porta a Villalago. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 180mila euro, finanziati con fondi nazionali per la sicurezza stradale.

Il primo intervento riguarderà Montefranco, un tratto di oltre 1 chilometro lungo la strada che conduce al centro abitato. Verranno eseguiti lavori di fresatura dell’attuale asfalto e, successivamente, di rifacimento delle pavimentazioni. Il secondo intervento interesserà, invece, un tratto della strada per Villalago. In questo caso saranno eseguiti lavori di eliminazione delle principali sconnessioni.

La Provincia ha emanato un’ordinanza che istituisce un senso unico alternato regolato da semaforo o movieri, a seconda delle necessità, dalle 7,00 alle 18,00, nelle zone dei lavori.