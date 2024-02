Via Romea Germanica: itinerario tra storia, natura e spiritualità | Online il nuovo sito - Tuttoggi.info

In vista del Giubileo 2025, la Via Romea Germanica torna accessibile e fruibile per tutti: per i pellegrini e per i turisti

Un itinerario immerso nella natura, ricco di storia e di spiritualità, pronto ad accogliere i pellegrini e i turisti in viaggio verso Roma. In vista del Giubileo 2025, la Via Romea Germanica torna accessibile e fruibile per tutti: per i pellegrini e per i turisti amanti del cammino e della vacanza a misura d’uomo, da vivere a piedi e in bicicletta. A partire da Stade, in Germania, la Via Romea Germanica attraversa l’Austria fino ad arrivare in Italia dove si sviluppa dal Brennero a Roma, coprendo in totale oltre 2.200 chilometri – di cui circa 1.070 in Germania, 80 in Austria, 1.050 in Italia – e attraversando tre Paesi in 94 tappe: 44 in Germania, 4 in Austria e 46 in Italia. Il percorso sul territorio nazionale si snoda per 1.050 chilometri suddivisi in 46 tappe per un totale di 6 Regioni attraversate – Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio – e 40 Comuni coinvolti, oltre ad associazioni ed enti locali.



Sito web completamente rinnovato



Per promuovere la conoscenza e la partecipazione al terzo cammino spirituale d’Europa, l’Associazione Italiana della Via Romea Germanica ha messo in campo nuovi strumenti informativi, in collaborazione con l’agenzia Essere Elite, a partire dal sito web www.viaromeagermanica.com, completamente rinnovato e ricco di informazioni, con un’attenzione particolare all’usabilità e alla facilità di navigazione per pianificare il cammino in totale tranquillità.

Sul sito è possibile trovare tutti i dettagli sul percorso della Via Romea Germanica (tappe, distanze, dislivelli, informazioni su punti di interesse e servizi), tracce GPS per tutte le tappe, informazioni su dove dormire e mangiare, indicazioni per richiedere la Credenziale del Pellegrino, ma anche consigli per prepararsi al cammino, news, aggiornamenti e alert su eventuali modifiche dei sentieri in tempo reale.



Nuovo servizio di Newsletter



Per ricevere ogni mese informazioni, consigli e suggerimenti è stato aggiornato anche il servizio di Newsletter. Grazie a questo strumento è possibile scoprire le tappe più belle e interessanti, conoscere le testimonianze di chi ha già percorso la Via Romea Germanica e le curiosità del territorio, trovare le informazioni utili sui luoghi da visitare e sui servizi disponibili. Senza dimenticare gli eventi dei territori attraversati dai sentieri. Per ricevere la Newsletter mensile è necessario iscriversi al nuovo sistema di invio al link: https://viaromeagermanica.com/newsletter/.

La Newsletter vuole essere un modo per condividere la passione e l’entusiasmo per questo antico percorso di fede, cultura e natura che ha visto il passaggio di re, papi, santi, crociati e pellegrini.



La Guida Cartacea



La Guida Cartacea della Via Romea Germanica è uno strumento utile e a portata di mano per tutti i pellegrini che vogliono intraprendere questo affascinante viaggio. La Guida è disponibile in italiano e inglese e contiene tutte le informazioni necessarie per pianificare il proprio pellegrinaggio: descrizioni delle tappe del percorso, informazioni sui luoghi di interesse storico-culturale lungo il percorso, consigli e suggerimenti per percorrere la Via Romea Germanica.

La Guida è acquistabile in formato digitale sul sito web della Via Romea Germanica www.viaromeagermanica.com.



Rotta Culturale Europea



Descritta per la prima volta nel 1256 da Alberto di Stade, monaco viaggiatore, la Via Romea Germanica – detta anche la “melior via”, la via migliore – è stato il più importante itinerario per i pellegrini medievali che provenivano dal Nord Europa diretti a Roma. La Via Romea Germanica nel 2020 è stata riconosciuta come Rotta Culturale d’interesse europeo dal Consiglio d’Europa. Questo riconoscimento testimonia l’importanza di questo cammino, che rappresenta un patrimonio culturale e spirituale di grande valore secondo solo al Cammino di Santiago e alla Via Francigena.



Una comunità “social” di viaggiatori



Per restare sempre informati sulle ultime novità e sugli aggiornamenti della Via Germanica, ed entrare a far parte di una grande comunità di viaggiatori e di sognatori, segui la Via Romea Germanica su

Facebook (https://www.facebook.com/viaromeagermanica)

e Instagram (https://www.instagram.com/_viaromeagermanica_/).



info@viaromeagermanica.com