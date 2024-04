Via libera alla ricostruzione della concattedrale di Norcia | Video

Via al progetto di ricostruzione della concattedrale per 7,4 milioni. Boccardo: "Notizia attesa da tempo, per noi iniezione di fiducia"

Mentre la basilica di San Benedetto è stata in gran parte ricostruita, finalmente c’è il via libera alla ricostruzione anche della ‘dirimpettaia’ concattedrale di Santa Maria Argentea a Norcia, squartata (foto) dalle scosse di terremoto del 2016.

Nella mattina di oggi (4 aprile 2024) si è infatti riunita la Conferenza permanente della ricostruzione post sisma 2016 tra la struttura del Commissario alla ricostruzione, l’Ufficio speciale alla ricostruzione dell’Umbria, la Sovrintendenza Speciale alla ricostruzione, l’Archidiocesi di Spoleto-Norcia, il Comune di Norcia e l’Ente Parco dei Monti Sibillini. Si è approvato il progetto di ricostruzione della chiesa concattedrale di Santa Maria in Norcia.

Concattedrale di Norcia, 7,4 milioni per la ricostruzione

L’Archidiocesi, appena arriverà il decreto commissariale di finanziamento, procederà alla gara di appalto. L’importo dell’intervento è di circa 7 milioni e 400 mila euro e provengono dal fondo sisma 2016. I tecnici sono: architetto Giancarlo Battista; ingegner Andrea Giannantoni; geologo Alessandro Nannucci.

Le parole dell’arcivescovo Boccardo

“Una notizia attesa da tempo – commenta l’arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Renato Boccardo – che viene a consolare i nursini e direi tutta la Diocesi. Sapere che la conferenza permanente degli enti preposti ha approvato il progetto di ricostruzione della Cattedrale di Santa Maria, passaggio che prelude al decreto di finanziamento e poi alla gara di appalto, diventa per tutti noi una iniezione di fiducia. La chiesa Cattedrale non è soltanto un edificio di pietra è anche il luogo nel quale la comunità cristiana si raccoglie per la celebrazione dei sacramenti e per alimentare la propria vita di adesione al Vangelo del Signore. Dunque è un luogo che è particolarmente significativo e per questo desiderio ringraziate tutti coloro che hanno assicurato il proprio contributo a questo progetto di ricostruzione. Noi speriamo e auspichiamo che per l’inizio dell’estate si possa aprire il cantiere“.

La storia della chiesa concattedrale di Norcia

La qualifica di pieve e chiesa matrice da sempre è stata attribuita alla chiesa di Santa Maria Argentea di Norcia. Ciò che resta dell’attuale edificio sacro fu costruito tra il 1560 e il 1574. L’antica pieve fu abbattuta nel 1544 per volere di Papa Giulio III per permettere la costruzione del Palazzo destinato a sede del Prefetto della Montagna (La Castellina). Nel tempo i Pievani che si sono succeduti hanno arricchito la chiesa di opere d’arte. I terremoti, a partire da quello del 1703 e fino all’ultimo del 2016, hanno provocato quasi sempre danni alla chiesa: a volte ingenti, altre volte minori.