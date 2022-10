Via fiume Albegna, il Tar annulla l'ordinanza del Comune

La contestazione

Per i ricorrenti, le disposizioni comportavano “disagi per i residenti ed un aumento del transito veicolare, con conseguente aumento di inquinamento atmosferico ed acustico e rischi per la sicurezza pedonale“. Tra le censure proposte quella che “sebbene l’ordinanza sembra avere carattere provvisorio, in quanto limitata alle sole esigenze derivanti dalla presenza del cantiere, la stessa non circoscrive temporalmente il periodo di esecutività delle nuove disposizioni introdotte sulla viabilità di via Fiume Albegna, risultando palesemente viziata sotto il profilo formale“. contestata l’abnormità del provvedimento, i disagi.

La difesa del Comune

Il Comune ha risposto dicendo che, pur essendo i lavori terminati l’8 marzo 2022, “la disciplina viabilistica adottata si è rilevata funzionale anche rispetto a via Campagnola, è stato dunque affidato alla Sintagma Srl il servizio di valutazione tecnico – scientifica dell’attuale sistema di mobilità urbana” e c’è stata l’istituzione di un divieto di sosta nelle zone interessate.

La decisione del Tar

“L’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione comunale – ha scritto il Tar – non la esime dall’onere motivazionale, dovendo emergere coerentemente dalla motivazione del provvedimento le ragioni che hanno condotto all’adozioni di determinate misure inerenti la circolazione stradale”. E quindi, in relazione ai lavori: “In sede di difese il Comune ha dichiarato che i lavori sono terminati l’8 marzo 2022, sottolineando come la disciplina della circolazione stradale prevista nell’ordinanza n. 7 del 2022 risulti attualmente funzionale alle rilevazioni della ditta affidataria dell’incarico di rilevamento e studio della circolazione veicolare finalizzato ad una eventuale futura variante al PUMS. Da quanto esposto emerge chiaramente la sussistenza dei lamentati vizi di sviamento di potere e difetto di motivazione, avendo l’Amministrazione motivato con esclusivo riferimento ad una esigenza contingente l’adozione di limitazioni a carattere permanente“.

“Il provvedimento deve essere, pertanto, annullato, mentre restano logicamente assorbite le ulteriori censure“. Il Comune è stato anche condannato al pagamento di 2mila euro di spese legali.