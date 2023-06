Via ai lavori sulla Ss 205 Amerina a Baschi, opera da 12,5 milioni

Consegnato dall'Anas il cantiere alla ditta esecutrice dell'intervento sulla Ss 205, lavori attesi da quasi 20 anni | Video e foto

Migliorare la viabilità, allungando una galleria ferroviaria esistente e risolvendo i problemi esistenti per via della conformazione orografica, in primis per la presenza del fiume Paglia: sono questi gli obiettivi dei lavori in programma sulla ss 205 “Amerina” a Baschi per un valore di 12,5 milioni di euro.

Nella giornata di mercoledì, Anas ha infatti consegnato all’impresa esecutrice (la Ceprini Costruzioni di Terni) i lavori di miglioramento del tracciato della strada statale 205 nei pressi di Baschi Scalo (km 47,500 circa).

I lavori sulla Ss 205

L’intervento prevede, in particolare, il prolungamento di una galleria ferroviaria della linea lenta Firenze-Roma, la realizzazione di un’opera a sbalzo e di diverse opere di sostegno, consentendo l’allargamento della sede stradale e la rettifica di due doppie curve della ss 205, al fine di modificare l’attuale configurazione del tracciato, determinato dalla particolare conformazione orografica, dalla presenza del fiume e della ferrovia. I lavori consentiranno di aumentare il raggio di curvatura, la visibilità e soprattutto permetteranno il transito in contemporanea di più mezzi pesanti nelle due direzioni senza creare rallentamenti o interruzioni al traffico. La durata stimata dei lavori è di circa 2 anni e 3 mesi (815 giorni).

Alla consegna dei lavori hanno preso parte l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, l’ingegner Lamberto Nicola Nibbi, responsabile della Struttura territoriale Anas Umbria, i sindaci di Orvieto, Roberta Tardani, e di Baschi, Damiano Bernardini, e Patrizia Ceprini, della Ceprini costruzioni che realizzerà l’opera.

Melasecche: “Obiettivo raggiunto dopo 17 anni”

“Abbiamo raggiunto un importante risultato e ne siamo molto soddisfatti”. ha detto l’assessore Melasecche. “Diamo oggi il via ai lavori ai ‘Fori di Baschi’ che, per la complessità dell’opera, hanno richiesto alla Regione in tre anni un grande impegno, in cui ho dovuto sbloccare pratiche, risolvere problemi infiniti e che si trascinavano da tempo, in un contesto reso ancora più complicato dalla pandemia. Se si considera il fatto – ha rilevato – che alcuni abitanti del luogo conservano articoli di stampa in cui l’assessore regionale di allora, nel 2006, dichiarava che il progetto era pronto ed il cantiere sarebbe partito immediatamente… Dopo 17 anni finalmente siamo riusciti a realizzare un obiettivo in cui non credeva più nessuno. Ed è motivo di soddisfazione – ha aggiunto – anche il fatto che ad eseguire i lavori sarà un’impresa estremamente qualificata, di Orvieto: siamo fiduciosi che opererà bene e nel rispetto dei tempi di esecuzione previsti, circa due anni”.

“Allo stesso tempo ho sollecitato l’Anas a completare il ripristino del ponte sul lago di Corbara – ha comunicato l’assessore – per restituire la fluidità della circolazione sull’intero itinerario fra Orvieto e Todi, utilizzato non solo da cittadini e imprese, ma anche da un notevole numero di turisti, e dare così un’adeguata risposta alle esigenze di collegamento del territorio”.

Il Comune di Orvieto: “Si va incontro alle esigenze della cittadinanza”

“Un’opera strategica sia in termini di sicurezza stradale che di miglioramento della viabilità“ ha commentato il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani. “Si tratta di un intervento di cui si parla da almeno venti anni – ha aggiunto – più volte sollecitato dai cittadini per la pericolosità di quel tratto di strada e dalle associazioni delle imprese del nostro territorio che in quella doppia ‘strozzatura” della viabilità vedevano un ostacolo ai collegamenti con un pezzo importante dell’Umbria e con la E45. Dopo la pandemia, abbiamo ripreso con determinazione i contatti con tutti i soggetti coinvolti per riprendere le fila di un discorso che sembrava finito in una situazione di impasse e il risultato di oggi è il frutto della concretezza della Regione Umbria, dell’assessore Melasecche, di Anas e Ferrovie dello Stato che hanno trovato la soluzione progettuale migliore per risolvere un problema che si trascinava da tempo. Il Comune di Orvieto ha partecipato e seguito dall’inizio questo percorso che darà finalmente la risposta ad una esigenza da troppo tempo rimandata“.

“Un investimento importante – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici, Piergiorgio Pizzo – che va incontro alle esigenze della comunità e del tessuto imprenditoriale ed economico territoriale. Sarà un cantiere molto complesso perché interessa anche la linea ferroviaria – ha aggiunto – ma da Anas abbiamo avuto rassicurazioni che nella fase iniziale non ci saranno interruzioni della viabilità mentre nella fase successiva in cui si interverrà sulla sede stradale ci si attiverà per limitare al minimo i possibili disagi. Nel frattempo Anas sta anche definendo la progettazione per l’intervento sul ponte sul lago di Corbara, per i lavori di manutenzione stradale all’uscita del casello autostradale di Orvieto e del tratto della statale 71 dalla rotatoria di Orvieto scalo al Ponte dell’Adunata“.