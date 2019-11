Vertenza Treofan, sindacati “Jindal mantiene atteggiamento di disprezzo”

Nei giorni scorsi a Napoli si è riunito il Coordinamento delle RSU e le OO.SS. territoriali interessate al gruppo Treofan/Jindal per un approfondimento delle attività del Gruppo sul territorio nazionale a partire dalla vertenza Treofan.

“Il giudizio unanime del comportamento avuto sin qui dal management e dalla proprietà del gruppo non presentandosi ai vari incontri sia in sede istituzionale che sindacale – scrivono i sindacati in una nota congiunta – indica la volontà di non avere relazioni industriali oltre ad un atteggiamento di disprezzo nei confronti dei Lavoratori, del Sindacato e delle Istituzioni.

Riteniamo che per Battipaglia dopo le verifiche ASI la società Treofan deve continuare il percorso di reindustrializzazione attraverso l’advisor Vertus, che oltretutto ha individuato quattro soggetti interessati alla continuità produttiva del sito, ma ancora la Società non ha dato risposte in merito alla manifestazione di interesse.

Dopo la chiusura del sito come scelta unilaterale l’azienda dovrà favorire l’ingresso di un soggetto industriale ad un prezzo consono per la ripresa delle attività industriali. Su questo il Mise dovrà sollecitare la proprietà a rispettare gli impegni presi al tavolo istituzionale”.

