Veronica Fiori reginetta della Trave, la ginnasta tifernate è campionessa d'Italia - Tuttoggi.info

L'atleta del Centro Judo Ginnastica Tifernate ha gareggiato in ben 4 specialità, portando a casa un oro e il titolo nazionale della categoria Senior (4° livello) | La 17enne ha vinto anche un argento nell'All around

Ancora grandi soddisfazioni per la Veronica Fiori, rappresentante del Centro Judo Ginnastica Tifernate, che si è confermata ginnasta completa e super competitiva nel corso dei Campionati Italiani Fisdir, svoltisi pochi giorni fa a Rimini.

La 17enne di Città di Castello si è cimentata in ben 4 specialità: Corpo libero, Volteggio, Parallele e Trave. In quest’ultima disciplina è riuscita ancora una volta a laurearsi campionessa d’Italia per la categoria Senior (4° livello) mentre nell’All around Silver LA3, categoria Senior 2, ha sfiorato l’oro per un soffio, conquistando comunque un ottimo argento.

Veronica pratica sport da quando ha 8 anni, in particolare la ginnastica artistica, la sua grande passione, proprio presso la palestra dell’associazione della famiglia Mariotti. Si allena infatti diverse volte a settimana con tanti istruttori, fra i quali Caterina Polverini e la figlia Angelica Mariotti. Nel frattempo frequenta l’Istituto “Cavallotti”, indirizzo Socio Sanitario.

"Un esempio da seguire – hanno dichiarato il sindaco Luca Secondi e l'assessore allo Sport Riccardo Carletti, nel formulare le più sentite congratulazioni a Veronica e a tutti i ragazzi e ragazze tifernati protagoniste a Rimini e a tutti i loro staff tecnici.