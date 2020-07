Walter Verini nuovo tesoriere nazionale del Partito democratico

Walter Verini è il nuovo tesoriere nazionale del Partito democratico. La nomina, avvenuta dopo le dimissioni di Luigi Zanda, sarà ratificata dall’assemblea convocata in forma telematica.



“Con la sua esperienza di direzione politica – afferma il segretario Zingaretti – sono certo che Walter sia la persona giusta per proseguire in un delicato incarico sulla strada intrapresa da Zanda. Voglio in questa occasione ringraziare Luigi per questi mesi di appassionato impegno”.