Vende sigarette a ragazzino, denunciato | Galleria Kennedy a piedi, multati

Gli agenti della polizia locale sono entrati nell'esercizio insospettiti dal viavai continuo di giovanissimi | Altri trovati con superalcolici

Un tabaccaio del centro è stato denunciato dalla polizia locale perché sorpreso a vendere sigarette a un minore di 14 anni. Il tabaccaio, che non ha saputo dare una giustificazione è stato anche segnalato ai Monopoli di Stato.

Gli agenti della polizia locale sono entrati nella tabaccheria dopo aver notato un continuo viavai di ragazzini. Uno di loro, fermato all’uscita, aveva le sigarette appena acquistate.

Multe ai pedoni indisciplinati, giovanissimi con superalcolici

Il personale dell’Ufficio Sicurezza Urbana ha intensificato i servizi di attività di monitoraggio, prevenzione e contrasto di condotte minorili trasgressive, procedendo all’identificazione di 21 giovani e giovanissimi.

Cinque di loro sono stati sorpresi lungo una traversa di via dei Priori intenti a consumare superalcolici, a loro dire portati da casa.

Sette sono stati colti nell’atto di transitare a piedi all’interno della Galleria Kennedy, percorrendola dal lato di via Pellini verso via XIV Settembre, pur in vigenza del divieto di transito ai pedoni; per tale violazione si procederà alla formale contestazione agli esercenti la potestà genitoriale.

Nei prossimi giorni alcuni dei giovani identificati saranno convocati con i rispettivi genitori per essere compiutamente sentiti in merito alle dinamiche dei comportamenti rilevati.