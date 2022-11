Valnerina, convegno Fisascat Cisl a Cascia:”Turismo volano dell’economia”

L’impegno della Regione per il brand

A ribadire l’impegno che la Regione sta mettendo in questo settore è stata l’assessore regionale Paola Agabiti, che ha ringraziato la Cisl per questa iniziativa. “Il turismo – ha detto – non è importante solamente per gli operatori direttamente coinvolti, ma anche per il Pil e l’indotto”. Con questa consapevolezza la Regione ha lavorato per un “brand” regionale, che si potesse declinare a tutti i tipi di turismo offerto a livello regionale e per tutti i settori ad esso collegati. L’assessore ha quindi sottolineato come il territorio della Valnerina si sia trovato, in questi ultimi anni, a dover affrontare molteplici difficoltà (in primis terremoto e pandemia), ma anche come oggi ci siano a disposizione risorse importanti, come quella del Pnrr (ma non solo) per riuscire a superare il momento e per ripensare lo sviluppo territoriale.

Il problema dello spopolamento

Uno sviluppo che deve essere concepito in termini di servizi. “Dobbiamo in tutti i modi arginare il problema dello spopolamento” Ha quindi sostenuto il sindaco di Cascia, Mario De Carolis, indicando questo come il nocciolo del problema. “Il turismo è il vettore, il fulcro per fare economia e per far tornare i nostri giovani o, meglio, non farli proprio andar via. Ma per poter rimanere ci vogliono servizi efficienti”.

“Sanità, scuola, trasporti”. E’ stato il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, ad entrare nello specifico su cosa serve alle famiglie, affinché possano scegliere di restare in un territorio. “A questi tre, si aggiunge un quarto asse – ha quindi proseguito – ed è lo sviluppo economico, che passa anche dal turismo”. Le risorse a disposizione, non poche, anche per lui dovranno essere utilizzate per dar vita a strutture e servizi competitivi, che poi dovranno essere messi a rete. “Ci vuole un cambio culturale”.

Vita delle persone, esigenze dei turisti, fondi messi a disposizione e qualificazione dei territori: per Ettore Mencaroni di Federalberghi sono questi i temi salienti che sono emersi dal dibattito, che ha sottolineato come sia importante l’aspetto della garanzia della continuità e qualità lavorativa nel settore. Anche da parte sua è arrivato un plauso per il “brand” Umbria.

Le sfide per il settore

Proprio come dal segretario generale Fisascat Cisl Umbria Valerio Natili, che ha concluso i lavori di un evento che hanno avuto il merito di riunire molti dei soggetti protagonisti del settore per un confronto. “La sfida è sfruttare a pieno anche i mesi che per tradizione non sono “alta stagione”, così è possibile garantire una occupazione di qualità al settore – ha detto-. Se da un lato l’Umbria non ha più un problema di “brand”, che ormai è ben riconoscibile, ci sono ancora culture che possono essere spese come quella dei due santi umbri, San Francesco e San Benedetto che rappresentano Italia ed Europa. Infine, un turismo strutturato può essere la soluzione per contrastare la fuga dei nostri giovani”.