Valnerina Bike, per una esperienza green nel cuore dell'Umbria - Tuttoggi

Le bici da affittare possono essere prenotate per tutto il tempo che si desidera e si possono effettuare passeggiate da soli o con gli amici o decidere di farsi accompagnare in un percorso che si adatterà ad ogni esigenza

Valnerina Bike, Associazione nata da due passioni, amore per la bicicletta e per la natura,

opera in uno splendido scenario naturale. L’ idea è di Alfredo Vitali, imprenditore quarantaduenne di Arrone, che ha deciso di mettersi in gioco nonostante la sua realtà lavorativa affermata. Oggi guida ciclotecnica, istruttore nazionale di MTB all’interno di Valnerina Bike e responsabile del noleggio di bici elettroniche.

Tutte le bici sono di ultima generazione Trek. Rail 5 e per la loro particolarità assistono sia nella

fase principiante che in quella da specialista. Le escursioni di Valnerina Bike richiamano

tante tipologie di persone: dal turista curioso della Valnerina alla comitiva di amici che per divertirsi

fa percorsi particolari, dalle famiglie che vogliono passare un’esperienza nel cuore verde dell’Umbria, alle coppie desiderose di immergersi nella splendida e verde Umbria.