Vaga per strada ubriaco, ma era agli arresti domiciliari: denuncia per evasione

Gli operatori, giunti sul posto, hanno preso contatti con il personale sanitario che ha riferito di aver effettuato un intervento in via Settevalli, in località Pila, per prestare soccorso a una persona in stato confusionale, presumibilmente a causa dell’abuso di alcol.

Gli agenti, dopo aver cercato di tranquillizzare l’uomo, hanno proceduto alla sua identificazione. È risultato essere un cittadino italiano, classe 1982, che fin da subito si è mostrato poco collaborativo, manifestando repentini sbalzi d’umore.

Dagli accertamenti è emerso che il 40enne, con precedenti per maltrattamenti in famiglia ed evasione, era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dallo scorso 1° giugno.

Terminate le cure del caso, l’uomo è stato accompagnato in Questura per le attività di rito. Tratto in arresto per il reato di evasione, l’autorità giudiziaria ha disposto, in attesa della convalida, il ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari e il conseguente ricollocamento presso la sua abitazione.