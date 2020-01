Usl Umbria 2, in busta paga a gennaio 5mila euro per 700 professionisti | Assunti pure 11 radiologi - Tuttoggi

Circa 5mila euro di arretrati riconosciuti in busta paga per 700 professionisti dell’Usl Umbria 2 e l’assunzione di 11 radiologi a tempo indeterminato per dare piena operatività agli ospedali di Foligno, Spoleto, Narni – Amelia e Orvieto (dove ne andranno quasi la metà).

Sono i provvedimenti decisi dal commissario straordinario dell’azienda sanitaria, Massimo De Fino.

Assunti 11 radiologi

Una prima significativa risposta per far fronte alla carenza di personale ed implementare la dotazione organica del dipartimento di Diagnostica per Immagini, con l’ingresso di undici nuovi dirigenti medici di Radiodiagnostica, arriva dalla delibera 17 firmata ieri dal nuovo commissario straordinario dell’Azienda Usl Umbria 2 dottor Massimo De Fino.

In seguito ad una approfondita analisi sul fabbisogno di personale effettuata in questi giorni nei servizi e nei reparti ospedalieri, la direzione dell’azienda sanitaria ha deciso di portare da otto ad undici il numero di radiologi da assumere con contratto a tempo indeterminato.

Tali assunzioni risultano coerenti con il “Piano Triennale Fabbisogno Personale 2019/2021” e compatibili dal punto di vista economico. Con la delibera del commissario straordinario dell’Usl 2 si è deciso quindi di utilizzare la graduatoria esistente, che prevedeva l’ingresso di otto dirigenti medici della disciplina di Radiodiagnostica, per coprire tre ulteriori posizioni vacanti restituendo piena funzionalità ed operatività ai reparti delle strutture ospedaliere di Foligno, Spoleto, Narni – Amelia e Orvieto (dove si risolverà in via definitiva la carenza di personale con l’ingresso di cinque specialisti) e garantendo quindi risposte efficaci ed efficienti ai pazienti.

Tale misura rientra in un ampio piano di assunzione di nuove figure professionali e di stabilizzazione del personale precario programmato dalla nuova direzione aziendale e già concordato in sede regionale.

Arretrati in busta paga per 700 dipendenti Usl

Altra novità significativa nell’Usl Umbria 2 riguarda l’applicazione del Contratto Nazionale di Lavoro 2016-2018 della dirigenza medico veterinaria, sanitaria e delle professioni sanitarie con la corresponsione, nella busta paga di gennaio, degli arretrati previsti dall’accordo.

Dal mese di febbraio si procederà all’inquadramento secondo le nuove tipologie d’incarico mentre con la mensilità del mese di marzo 2020 verranno aggiornati i valori degli straordinari e delle guardie notturne e festive.

Gli arretrati per il personale sanitario che ha prestato servizio per l’intero periodo della vigenza contrattuale (anni 2016, 2017, 2018) e che, come detto, saranno riconosciuti dall’Azienda Usl Umbria 2 nella busta paga di gennaio, ammonteranno a circa cinque mila euro e interesseranno circa 700 professionisti.