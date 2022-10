Usl Umbria 1, definito il modello organizzativo a rete ospedale-territorio per la gestione delle ferite difficili - Tuttoggi

“La Rete vulnologica aziendale, così strutturata, – spiega Marino Cordellini, direttore della struttura aziendale di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’Usl Umbria 1 – vuole evitare il pellegrinaggio degli utenti da un ambulatorio all’altro in cerca della soluzione assistenziale più adeguata con dispendio di risorse e capitale umano. Consente la tempestiva presa in carico del paziente, affianca i familiari per una collaborazione attiva al progetto e rappresenta il punto di riferimento in tutti i campi relativi alla cura delle lesioni cutanee (wound care). Il sistema a rete permette di instaurare un linguaggio comune in termini di appropriatezza delle procedure di wound care e di uniformità dei protocolli terapeutici definiti e condivisi. Una procedura – sottolinea Cordellini – attuata anche con l’azienda ospedaliera di Perugia. Ogni settimana uno specialista della equipe chirurgica di Assisi è impegnato per il controllo e la valutazione delle ferite difficili dei pazienti ricoverati nell’ospedale perugino in collaborazione con un gruppo di operatori altamente qualificati del Santa Maria della Misericordia. Questo è un importante esempio di collaborazione interaziendale