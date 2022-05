Urta un'auto in sosta e fugge, ragazzini 13enni lo bloccano - Tuttoggi

“L’auto ha imboccato via Borsi in controsenso”, dichiara Briotti. Per evitare un frontale è andata a sbattere contro un veicolo parcheggiato davanti alla pasticceria; poi è fuggita”. “Così alcuni ragazzini in bici, di 12 o 13 anni, hanno incominciato a urlare all’automobilista di arrestarsi, ma quello si è allontanato verso lo stadio.”. “Allora hanno inseguito il guidatore e gli si sono fatti tutti intorno; quest’ultimo, nel frattempo, era sceso a sostituire una gomma che aveva bucato nell’impatto”.

“I giovani, a quel punto, hanno allertato la Polizia di Stato, giunta sul posto in pochissimi minuti”. “Non tutti sono teppisti ubriaconi”.