Università, l’assessore Alessandrini rilancia il Polo Didattico e Scientifico

Dal 23 settembre e con appuntamenti mensili, prenderanno il via le Giornate dell’Università, organizzate l’assessorato all’Università del Comune di Terni in collaborazione con il Polo Didattico e Scientifico. “Si tratta – ha dichiarato l’assessore comunale all’Università Valeria Alessandrini – di una serie di appuntamenti di diffusione culturale ad opera di docenti del Polo Didattico e Scientifico che si confronteranno con i cittadini su tematiche di interesse pubblico quali inquinamento, ambiente, società, economia, salute pubblica, prendendo spunto dalle attività di ricerca svolte presso il Polo Scientifico di Terni”.

“Abbiamo ritenuto opportuno – ha evidenziato l’assessore – riprendere il filo interrotto ormai da tempo, ovvero la collaborazione istituzionale per il rilancio di tutti i corsi di laurea presenti a Terni ed abbiamo scelto la chiave del dialogo con i cittadini mediante una serie di incontri pubblici rivolti non solo alle scuole ed ai docenti, ma cercando di sollecitare la partecipazione anche di stakeholders, imprenditori, cittadini comuni e tutti coloro interessati ad approfondire o semplicemente ad essere informati su temi attuali e legati al nostro territorio”.

“Queste giornate – ha detto il Direttore Nicola Avenia in conferenza stampa – oltre che coinvolgere gli studenti universitari, costituiscono uno scambio proficuo con il territorio”.

“I seminari proposti sono stati pensati in maniera collegiale ed hanno un contenuto trasversale – ha ricordato il presidente del corso di laurea in ingegneria industriale Federico Rossi – come dimostrano i temi scelti: quello l’inquinamento urbano, l’impatto ambientale della produzione di energia elettrica, l’immigrazione e le trasformazioni sociali nell’area ternana, la stampa 3D dei materiali metallici”. Il primo appuntamento sarà il 23 settembre ore 17 in biblioteca comunale quando il professor Luigi Torre, docente di scienza e tecnologia dei materiali al Corso di laurea in ingegneria industriale a Terni, terrà un incontro su “Materiali compositi e plastiche biodegradabili: 25 anni di ricerca presso il Polo di Terni”.

Appuntamento molto più imminente invece quello del 9 luglio alle ore 11, al caffè letterario Bct, con la presentazione del progetto su “La ricerca universitaria per lo sviluppo scientifico, economico e sociale dell’area ternana”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.

