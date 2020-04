UnitelmaSapienza: nasce SFIDE, per affrontare il futuro dell'economia e della finanza - Tuttoggi

La School of Financial Cooperation and Development – SFIDE – nasce per analizzare le relazioni tra l’economia reale e mercati finanziari, avendo come riferimento l’Italia nel contesto UE e nello scenario internazionale.

In un momento di totale riassetto, in cui è fondamentale individuare informazioni e dati sostenuti da basi scientifiche, nasce una realtà di studio e di ricerca applicata che sostiene policy makers, imprese, istituzioni e centri di ricerca attivi nella definizione di politiche economiche in grado di comprendere le “sfide” a livello domestico ed internazionale.

L’obiettivo primario di SFIDE è la promozione della formazione specialistica finalizzata alla cooperazione internazionale, allo sviluppo sostenibile, all’inclusione finanziaria, al sostegno di imprese innovative.

Avvalendosi della collaborazione con Sapienza Università degli Studi di Roma, e altri organismi esterni, SFIDE promuove numerose attività di ricerca, ponendosi come punto di riferimento per i giovani professionisti di domani, per istituti di ricerca e di formazione impegnati nella diffusione della conoscenza.

SFIDE rappresenta un esperimento altamente innovativo a livello nazionale, ispirato ai più importanti think tank europei di ricerca economico-finanziaria.

La School of Financial Cooperation and Development è parte integrante del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche – DSGE – il direttore è il prof. Roberto Pasca di Magliano.

Il Comitato Scientifico è formato da Mario La Torre, Sapienza Università di Roma, Azzurra Rinaldi, UnitelmaSapienza, Andrea Billi, Sapienza Università di Roma, Pierpaolo Abet, CeoUniversal Trust srl.

Info e contatti: sfide@unitelmasapienza.it