Un'app per l'integrazione, il 30 marzo la presentazione a Guardea - Tuttoggi

Un'app a vantaggio dell'integrazione: appuntamento, mercoledì 30 marzo, al Castello del Poggio di Guardea.

Un’app dedicata all’integrazione verrà presentata mercoledì 30 marzo al Castello del Poggio di Guardea.

La presentazione avverrà nel corso del meeting europeo organizzato in collaborazione con la comunità norvegese di Grimstad Municipality-Kalifiseringstjeneste.

L’integrazione, un tema sempre più attuale

L’evento prende le mosse dall’aggiudicazione, da parte degli organizzatori, di un bando comunitario per la creazione di un applicazione riguardante il tema dell’integrazione. “Un tema – spiega il Comune di Guardea- in questo momento ancor più attuale per le problematiche sociali derivanti dai recenti eventi bellici”.

I partecipanti

All’incontro parteciperanno il sindaco di Guardea, Giampiero Lattanzi, il procuratore della repubblica presso il tribunale dei minorenni di Perugia, Giovanni Rossi, il viceprefetto di Terni, Andrea Gambassi. E ancora, il questore di Terni Bruno Failla, il comandante del comando provinciale dei Carabinieri di Terni, Davide Milano, il comandante della Guardia di Finanza di Terni Livio Pertralia, il sindaco di Civitella Alfedena, Giancarlo Massimi, e quello di Colli sul Velino, Alberto Micanti.

“Sono necessari modelli di integrazione sempre più efficaci”

“Viviamo in un’epoca di grosse trasformazioni economiche e sociali – osservano gli organizzatori – dove l’immigrazione, sia per ragioni socio-economiche e ambientali, sia per motivi bellici, tende a rappresentare qualcosa di stabile nella nostra società italiana. Sono necessari, quindi, modelli di integrazione sempre più efficaci”.