Una lettera di Gaetano Donizetti, il terzo appuntamento dei Pomeriggi del Lirico Sperimentale - Tuttoggi.info

Giovedì 27 febbraio, alle ore 18, presso la Sezione di Spoleto dell’Archivio di Stato, in Largo Ermini 1, si terrà Una lettera di Gaetano Donizetti, il terzo appuntamento dei Pomeriggi del Lirico Sperimentale.

Durante l’incontro verrà presentata una lunga lettera scritta nel marzo del 1842 da Gaetano Donizetti all’amico Tommaso Persico di Napoli. In questa missiva, il compositore descrive con vividi dettagli le difficoltà logistiche, talvolta tinte di una comicità surreale, affrontate durante il rocambolesco viaggio verso Vienna, intrapreso per mettere in scena la prima della sua “opera nuova” Linda di Chamounix. Quest’ultima verrà rappresentata al Teatro di Porta Carinzia di Vienna il 19 maggio dello stesso anno. Nella lettera, Donizetti condivide anche alcuni inediti e affascinanti aneddoti sulla sua amicizia e collaborazione con Rossini.

Il prezioso documento – conservato nel Fondo Adriano Belli del Centro Studi “Belli-Argiris” – Archivio storico del Teatro Lirico Sperimentale – si trovava in condizioni estremamente deteriorate: era lacerato in otto frammenti e presentava ampie macchie causate da umidità e inchiostro. Per questo motivo, è stato sottoposto a un meticoloso intervento di restauro eseguito da Anna Rita Formoso del Laboratorio di Restauro dell’Archivio di Stato di Perugia. Il documento restaurato sarà presentato al pubblico in occasione di questo Pomeriggio del Lirico Sperimentale.

Interverranno Cinzia Rutili (Direttrice dell’Archivio di Stato di Perugia), Anna Rita Formoso (restauratrice dell’Archivio di Stato), Stefano Ragni (pianista e Docente dell’Università per Stranieri di Perugia) e Raffaella Clerici (responsabile Archivio storico del Teatro Lirico Sperimentale). A seguire Chiara Latini (soprano) eseguirà alcune celebri arie tratte dalle opere di Gaetano Donizetti e Gioachino Rossini, accompagnata al pianoforte da Stefano Ragni.

La rassegna dei Pomeriggi del Lirico Sperimentale proseguirà con altri tre appuntamenti: I costumi della collezione Renato Bruson – Titta Tegano (Museo del Tessuto e del Costume, 27 marzo 2025 ore 18); La Stagione Lirica Sperimentale 2025 (Sala Pegasus, 29 maggio 2025 ore 18); Belli e Menotti: un carteggio, un’amicizia, una collaborazione (Biblioteca Comunale “G. Carducci”, 26 giugno 2025 ore 18).

Ingresso libero. Per informazioni: 0743.221645

–

* Cinzia Rutili, laureata in Lettere Moderne a indirizzo storico/artistico all’Università degli Studi di Perugia, ha un Diploma di Specializzazione in Storia dell’Arte Medievale e moderna ed è diplomata alla Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica. Attualmente è direttrice dell’Archivio di Stato di Perugia.

* Anna Rita Formoso, laureata presso l’Università di Palermo in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali con specializzazione nel restauro di beni archivistici, librari, fotografici e cinematografici, nel 2015 lavora presso la Sovrintendenza archivistica del Friuli Venezia – Giulia. Dal 2021 si occupa degli interventi di restauro per l’Archivio di Stato di Perugia.

* Stefano Ragni, Diplomato al Conservatorio Morlacchi di Perugia in Pianoforte, Canto Corale e Composizione, è tornato dopo anni ad insegnare al suo Conservatorio, oltre che all’Università per Stranieri di Perugia. Da diversi anni cura una rassegna di incontri settimanali dal titolo “La parola musicale” per avvicinare anche i non addetti ai lavori alla musica classica e all’opera.

* Raffaella Clerici si è laureata in Lettere all’Università di Perugia, con una tesi che indagava i natali dell’artista Masolino da Panicale, e si è poi specializzata in Archivistica Paleografia e Diplomatica. Si occupa dell’Archivio Storico del Teatro Lirico Sperimentale dal 2014.

* Chiara Latini, nona classificata – ex equo al Concorso dello Sperimentale nel 2024, nel 2020 si laurea al biennio di canto. Nel 2021 viene selezionata dall’Accademia Germogli d’arte con la quale collabora ed è finalista al concorso Anita Cerquetti. Per il Chigi Festival, nel 2023 è Gilda nel Rigoletto di Verdi e nel 2024 è soprano solista nel Requiem di Mozart.