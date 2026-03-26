Un milione di euro da Regione per finanziare gli eventi francescani. Gori: "L'Umbria delle comunità va avanti" - Tuttoggi.info

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Un milione di euro da Regione per finanziare gli eventi francescani. Gori: “L’Umbria delle comunità va avanti”

Redazione

Un milione di euro da Regione per finanziare gli eventi francescani. Gori: “L’Umbria delle comunità va avanti”

Un milione di euro per sostenere progettualità ed eventi nei comuni di tutta l'Umbria dedicati alle celebrazioni di San Francesco. Le misure sono state illustrate questa mattina a Palazzo domini dalla Presidente della Regione Stefania Proietti e dal presidente di Anci Umbria, Federico Gori.
Gio, 26/03/2026 - 17:09

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Un milione di euro per sostenere progettualità diffuse e rendere protagonista l’intero territorio regionale: è questa la finalità delle misure illustrate oggi a Palazzo Donini dalla presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, dedicate alle celebrazioni dell’ottocentenario della morte di San Francesco d’Assisi.

L’incontro, al quale ha partecipato anche il presidente di Anci Umbria, Federico Gori, ha segnato l’avvio operativo dell’attuazione della legge regionale n. 1/2026, con la presentazione delle modalità di accesso ai contributi destinati a Comuni, enti pubblici e soggetti del terzo settore. Cuore dell’iniziativa è il coinvolgimento diretto dei territori: i Comuni saranno infatti chiamati a svolgere un ruolo centrale, non solo come promotori, ma come soggetti attivi nella costruzione e realizzazione delle progettualità legate ai valori francescani.    
Il nostro desiderio è che l’Umbria, terra francescana, sia tutta protagonista di questo grande centenario. I Comuni saranno gli animatori dei valori francescani, pace, fraternità, custodia del creato, attenzione ai più fragili e da Assisi si irradierà così la promozione dell’intera regione, senza lasciare indietro nessuno” ha dichiarato la presidente Stefania Proietti. Tra gli elementi simbolici richiamati in questa unità d’intenti, anche l’allestimento all’aeroporto internazionale dell’Umbria, dove sono esposte le immagini di tutti i 92 comuni umbri, a testimonianza di una promozione unitaria del territorio.   

Le risorse stanziate consentiranno il cofinanziamento fino al 60% per i progetti di Comuni, Province e altri soggetti pubblici e fino al 40% per quelli promossi da associazioni e soggetti del terzo settore, con procedure semplificate e tempi rapidi di valutazione. “Questa è un’occasione straordinaria per dimostrare che l’Umbria delle comunità va avanti unita e si riconosce nei valori francescani. In un momento storico segnato da tensioni e conflitti, la nostra regione può distinguersi per un percorso fondato sulla pace, sulla spiritualità e sulla coesione” ha dichiarato il presidente di Anci Umbria Federico Gori.
Nel pomeriggio i due presidenti e i tecnici si sono incontrati in collegamento con oltre 80 tra sindaci e assessori dell’Umbria per approfondire le modalità di presentazione delle domande di contributo.

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