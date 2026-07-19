Un migliaio di umbri a Lourdes, 420 giovani proseguono il cammino per Santiago de Compostela - Tuttoggi.info

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Un migliaio di umbri a Lourdes, 420 giovani proseguono il cammino per Santiago de Compostela

Redazione

Un migliaio di umbri a Lourdes, 420 giovani proseguono il cammino per Santiago de Compostela

Dom, 19/07/2026 - 12:28

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C’è anche chi sceglie la vacanza “dello spirito” in questa estate rovente. È il caso di un migliaio di umbri che si apprestano a partire, tra domenica 19 e lunedì 20 luglio, per il Santuario della Madonna di Lourdes. Da mercoledì 420 giovani proseguiranno il cammino per il Santuario di San Jacopo di Compostela, aderendo al pellegrinaggio dell’Area giovani dell’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, che si concluderà il prossimo 2 agosto.

Tutti loro faranno tappa, giovedì 23 luglio, a Lourdes dove si incontreranno con i partecipanti al pellegrinaggio regionale dell’Unitalsi Umbria, che si concluderà il 25 luglio, a cui hanno aderito in 577, un po’ da tutte le diocesi umbre, guidati dai Pastori mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Ceu, mons. Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e vice presidente della Ceu, mons. Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Città di Castello e di Gubbio, e mons. Benedetto Tuzia, vescovo emerito di Orvieto-Todi, insieme a numerosi sacerdoti e religiose.

Sono la testimonianza tangibile di una Chiesa viva e in cammino, non ripiegata e non sdraiata su sé stessa, come è emerso anche domenica 12 luglio a Perugia, quando in una gremita chiesa parrocchiale del quartiere di Santa Lucia l’arcivescovo Maffeis e diversi sacerdoti hanno conferito il “mandato del pellegrino” a centinaia di giovani e adulti in partenza per i pellegrinaggi in Italia e all’estero di questa estate.

Mons. Maffeis, commentando la Parola di Dio, ha affidato a ciascuno “tre semplici domande che possano accompagnare i passi del pellegrinaggio: Che cosa cerco? Cosa mi piacerebbe ottenere da questa esperienza? Che cosa temo?”. Forse, ha aggiunto, “c’è spazio anche per altre domande: Cos’è che in questo momento della mia vita, in questa stagione, mi distrae? Cos’è che mi pesa? E infine, che cosa desidero? Cosa in questo momento mi sta particolarmente a cuore? Qual è il sogno che muove i miei passi? Credo che far emergere per quanto possibile le risposte sia molto liberante, perché chiarisce a noi stessi chi siamo, cosa cerchiamo, cosa temiamo, cosa desideriamo”.

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