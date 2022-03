“Un amore dal grigio al colore”, parte da Spina di Marsciano una mostra fotografica itinerante - Tuttoggi

Una mostra fotografica itinerante a sostegno delle attività della Breast Unit dell’Ospedale di Perugia. Iniziativa dell’associazione “Vivo a colori”

Dall’11 al 25 marzo 2022 la sala Country Quintavalle presso il castello di Spina, in via Vittorio Veneto 18, ospiterà la mostra fotografica “Un amore dal grigio al colore” promossa, con il patrocinio del Comune di Marsciano e della Provincia di Perugia, dall’associazione “Vivo a Colori” fondata da Claudia Maggiurana e presentata martedì 8 marzo a Perugia.

L’associazione ha come obiettivo quello di sostenere, con donazioni, l’attività del reparto di Breast Unit dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, che si occupa di cure e assistenza, con un approccio interdisciplinare, alle donne colpite da patologie neoplastiche della mammella. Oltre a questo, Vivo a colori si attiverà anche direttamente in favore delle donne che affrontano questa malattia e delle loro famiglie con un supporto psicologico e altre iniziative rese possibili anche dall’impegno volontario di professionisti.

La mostra, che sarà inaugurata venerdì 11 marzo alle ore 16.00 alla presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale e provinciale, è composta da una serie di scatti che raccontano il percorso intimo della malattia affrontata da Claudia Maggiurana.

Da questa mostra è nato anche un catalogo realizzato con il sostegno del GAL Trasimeno Orvietano ed edito da Morlacchi. Sarà visitabile fino al 25 marzo tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e delle 15.30-17.30, per poi proseguire in maniera itinerante a Passignano sul Trasimeno e in altre città con un programma che è in corso di definizione.

“Con questa mostra e soprattutto con la nascita dell’associazione Vivo a colori – spiega l’assessore alle politiche sociali Manuela Taglia – Claudia mette a disposizione di tutte le donne che si trovano a combattere con un tumore al seno quella che è stata la sua esperienza della malattia e tutta la forza ed energia con cui l’ha affrontata. Si tratta di un messaggio bellissimo e di un impegno fondamentale per garantire aiuti alla ricerca, alla prevenzione, alla cura e assistenza. Faccio quindi, a nome di tutta l’amministrazione comunale, un in bocca al lupo a Claudia e alla sua associazione confermando la disponibilità del Comune di Marsciano anche per future iniziative. Intanto invito tutti ad andare a visitare la mostra a Spina e a scoprire più da vicino il lavoro e le finalità messe in campo da Vivo a colori”.