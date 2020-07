Un altro appartamento popolare occupato abusivamente, coppia denunciata - Tuttoggi

Grazie alla chiamata di un cittadino alla centrale operativa di Perugia (“Correte! Hanno occupato un altro appartamento”) i carabinieri di Assisi agli ordini del tenente colonnello Marco Vetrulli hanno denunciato una giovane coppia che aveva indebitamente occupato un appartamento di edilizia residenziale a Castelnuovo di Assisi.

Si tratta del secondo caso in pochi giorni: in quello scoperto più di recente i due, dopo aver divelto una grata e sfondato la porta d’ingresso, si erano sistemati nell’appartamento. Senza timore di essere visti, visto che avevano persino un camper, dal quale avevano già sistemato in casa un letto e altre suppellettili.

I rumori dello scasso ed il via vai della coppia dall’appartamento al loro camper, evidentemente, ha creato l’allarme sfociato poi nella segnalazione al 112.

I militari, dopo aver identificato i due, hanno potuto accertare che era stato utilizzato un piede di porco per aprire la serratura del portone d’ingresso e una volta all’interno la coppia aveva già posizionato del materiale ed un letto. Immediatamente, con la consueta sinergia istituzionale, è stata informata la proprietà che ha attivato le procedure per il recupero dell’immobile.

Per le due persone è scattata una denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Stesso modus operandi di poche settimane prima, quando un’altra coppia era stata sorpresa dai Carabinieri all’interno di un altro appartamento, anche questo non ancora assegnato.