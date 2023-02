UmbriaLibri Love, il programma tra turismo e cultura - Tuttoggi

Sabato 11 febbraio presso il Caffè letterario alle 11.00, appuntamento con la psichiatra Donatella Marazziti e con la conduttrice Angela Rafanelli per “Il cervello Innamorato: desiderio, amore e dipendenza” presenta Angelo Mellone. A seguire, alle ore 12.00 “Cuori in trincea. L’amore ai tempi della guerra” con l’inviato RAI Lorenzo Lo Basso, l’inviata di La7 Elena Testi ed in collegamento dall’Ucraina l’inviata RaiNews24 Veronica Fernandez. Introduce Andrea Caterini

Alle 17.00, La criminologa Flaminia Bolzan presenta “Quando L’amore fa male” introduce Angelo Mellone. Alle 18.00 Angelo Mellone intervista Lorella Cuccarini “Durata. L’amore alla prova della vita.” Alle 19.00 primo appuntamento di Comizi D’Amore con il poeta e scrittore Davide Rondoni insieme ad Andrea Di Consoli.

Domenica 12 febbraio alle ore 11.00 Il fitoterapeuta e dietologo Ciro Vestita ci porterà alla scoperta dei “Cibi dell’Amore” con Andrea Caterini. Sempre al Caffè Letterario alle 12 la ci sarà la premiazione del Premio Letterario “Raccontami l’Amore” con Aurelio Picca. Alle 17.00 un tuffo nel passato con “Le più belle canzoni d’amore a Sanremo” con il Critico musicale Dario Salvatori. Alle 18.00 secondo appuntamento con Comizi d’Amore. Il poeta Franco Arminio sarà introdotto da Andrea Di Consoli.

Cultura e turismo

C’è tempo fino al 25 febbraio p.v per partecipare all’avviso “LO SCRITTORE RESIDENTE” pubblicato sul sito di Sviluppumbria (https://www.sviluppumbria.it/-/avviso-pubblico-per-l-acquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-da-parte-dei-comuni-dell-umbria-per-lo-scrittore-residente-umbrialibri-2023) e rivolto a tutti i Comuni o unioni di comuni dell’Umbria.

Cultura e letteratura

L’iniziativa si rivolge ai territori che vorranno ospitare per qualche giorno uno scrittore fornendogli spunti per scrivere un racconto ambientato nei luoghi che lo accolgono. L’obiettivo è valorizzare i piccoli borghi, promuovere il turismo culturale e la visibilità dei territori.

Al termine dell’esperienza immersiva lo scrittore produrrà un racconto ambientato nel territorio che lo ospita. Il racconto prodotto verrà poi pubblicato in un volume collettaneo che conterrà gli elaborati di tutti gli scrittori ospiti per l’anno 2023. Sono 10 gli scrittori selezionati dal direttore artistico di UmbriaLibri Angelo Mellone per l’edizione 2023.