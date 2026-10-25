UmbriaCON annuncia l'edizione 2027: nuova location ad Assisi, date, tema e artista della cover - Tuttoggi.info

Dopo il successo di 31.000 presenze della scorsa edizione, Umbriacon si prepara a compiere un ulteriore salto di qualità. Dal 21 al 23 maggio 2027 torna Umbriacon – Festival Internazionale del Fumetto, del Gioco e della Cultura Pop, con una quarta edizione destinata a essere la più grande di sempre. Il Festival si sposta ad Assisi, con nuovi spazi, ospiti di rilievo internazionale e un programma ancora più articolato per offrire al pubblico un’esperienza ricca, accessibile e coinvolgente. Il tema di UmbriaCON 2027 sarà “Intelligenza Naturale”.

Tra le novità più significative, la presenza nell’area individuata del Teatro Lyrick, che permetterà di ampliare la programmazione con panel, incontri con gli ospiti, spettacoli, presentazioni, proiezioni e grandi eventi. La nuova sede offrirà inoltre l’opportunità di sviluppare in maniera più strutturata le attività all’aperto, vista la stagione primaverile, creando ulteriori occasioni di incontro e intrattenimento per visitatori, artisti ed espositori.

Anche l’accessibilità rappresenta un elemento centrale nella progettazione della nuova edizione: la vicinanza a un’ampia disponibilità di parcheggi e alla stazione ferroviaria renderà il festival più facilmente raggiungibile, sia per chi arriverà in auto sia per il pubblico proveniente da altre città italiane e dall’estero.

Federico Piermaria, direttore artistico di UmbriaCON spiega le scelte per l’edizione 2027: «La nuova sede del Festival, con una straordinaria vista su Assisi, consentirà di vivere Umbriacon in un contesto rinnovato, capace di coniugare intrattenimento, spettacolo e valorizzazione del territorio umbro. La quarta edizione nasce con un obiettivo ambizioso: superare i risultati delle precedenti e offrire un’esperienza ancora più coinvolgente e trasversale. La nuova location, gli spazi dedicati agli eventi, la migliore accessibilità, le attività all’aperto e la presenza di ospiti internazionali sono gli elementi di un percorso di crescita che guarda a un pubblico sempre più ampio, composto da appassionati, famiglie, giovani, professionisti e curiosi di tutte le età. Potremmo iniziare ad immaginare anche un Festival itinerante nelle città dell’Umbria in periodi diversi dell’anno, a testimoniare l’anima viva e sempre innovativa di UmbriaCON».





David W. Mack firma la cover ufficiale di UmbriaCON 2027

Il primo grande annuncio internazionale della quarta edizione riguarda David W. Mack, artista, scrittore, regista e designer statunitense, che sarà tra gli ospiti di Umbriacon 2027 e firmerà la copertina ufficiale di UmbriaCON 2027.

Figura di spicco del fumetto internazionale, Mack ha collaborato con alcune delle più importanti realtà dell’editoria americana, tra cui Marvel, DC Comics, Dark Horse e Image Comics. È autore e artista di Kabuki, serie pubblicata in Italia da Mirage Comics e diventata bestseller del New York Times, e ha lavorato come sceneggiatore per Daredevil di Marvel, contribuendo alla creazione di Echo, personaggio successivamente approdato sullo schermo con le produzioni Marvel e Disney+.

La sua presenza conferma la vocazione internazionale di Umbriacon e la volontà del festival di portare in Umbria protagonisti capaci di rappresentare le molteplici espressioni della cultura pop contemporanea. La cover realizzata da Mack sarà uno dei simboli della nuova edizione, destinata a raccontare fin da subito l’identità e le ambizioni di un festival in continua evoluzione.





Un Festival che cresce insieme al suo pubblico

Fumetto, cinema, serie TV, animazione, gaming, cosplay, gioco e spettacolo continueranno a dialogare, dando vita a un programma capace di attraversare linguaggi e passioni differenti. L’obiettivo è ampliare le opportunità di incontro tra artisti e pubblico, offrendo occasioni per scoprire, condividere e vivere da protagonisti i mondi della cultura pop. Crescere significa anche preservare l’identità della manifestazione: un festival aperto, dinamico e inclusivo, capace di guardare alla scena internazionale senza perdere il legame con il territorio che lo ospita.

In questa prospettiva, la nuova sede e le opportunità che offre rappresentano un passaggio strategico per lo sviluppo di Umbriacon e per il suo posizionamento nel panorama nazionale.

L’appuntamento è dal 21 al 23 maggio 2027, per tre giorni di fumetti, giochi, incontri, spettacoli e grandi ospiti. Una nuova edizione, più grande e immersiva, con lo sguardo rivolto al mondo e il cuore in Umbria.

Luogo: Santa Maria degli Angeli , Viale Gabriele D’Annunzio, ASSISI, PERUGIA, UMBRIA