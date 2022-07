Umbria Jazz 2022, ecco i 10 finalisti del Conad Jazz Contest - Tuttoggi

I 10 finalisti così individuati si esibiranno sul prestigioso palco di Umbria Jazz durante il festival che si terrà a Perugia dall’8 al 17 luglio, con la giuria artistica – presieduta da Stefano Bragatto, Direttore di Radio Monte Carlo – che decreterà il vincitore assoluto del Contest, che si aggiudicherà un premio di 5000€ come contributo alla carriera, oltre ad avere la possibilità di esibirsi durante tutto il resto del 2022 sui palchi jazz più prestigiosi in giro per l’Italia.

Chissà che anche quest’anno i finalisti non riservino una sorpresa come nella scorsa edizione, in cui Anais Drago, finalista dell’ottava edizione del Contest (il primo classificato dell’edizione 2019 è stato Michelangelo Scandroglio) è stata particolarmente apprezzata dal pubblico presente a Perugia, portandolo ad avviare una carriera che lo vede quest’anno esibirsi tutte le sere al Restaurant Stage di Umbria Jazz, nel pre-show in Arena Santa Giuliana.

Appuntamento dunque a Perugia al Conad Stage dei Giardini Carducci a partire dall’11 luglio alle 15 per il pubblico appassionato di jazz e per dare il via a nuove carriere musicali in ambito jazz, grazie all’iniziativa di Conad, storico partner del Festival ed azienda da sempre attenta ad offrire opportunità ai giovani più meritevoli e promuovere la diffusione della cultura come patrimonio comune, sia attraverso la sponsorizzazione di progetti promossi da terzi, sia attraverso iniziative realizzate in modalità autonoma e diretta, come parte della sua strategia concreta di sostenibilità “Sosteniamo il futuro” basata su tre dimensioni: ambiente e risorse, persone e comunità, imprese e territorio.

Chi sarà il vincitore dell’edizione 2022?