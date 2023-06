Umbertide, insediato Consiglio comunale | Inizia seconda era Carizia, Giovanna Monni presidente - Tuttoggi.info

La neo presidente eletta dopo ben tre votazioni, è la prima donna della storia umbertidese a ricoprire questo ruolo

Si è ufficialmente insediato oggi pomeriggio (16 giugno) il Consiglio comunale di Umbertide, che segna di fatto l’inizio della seconda era Carizia.

Dopo il giuramento del sindaco c’è stata la proclamazione e ufficializzazione della giunta composta dalla vicesindaco Annalisa Mierla (Fd’I), Francesco Cenciarini (Lega), Alessandro Villarini (Umbertide per Carizia Sindaco), Lorenzo Cavedon (Fd’I) e Lara Goracci (esterna).

Si è poi proceduto all’elezione del presidente dell’assise. Nonostante le previsioni la dessero già per certa, Giovanna Monni (Fd’I) è stata scelta dopo ben tre votazioni, poiché nelle prime due la maggioranza non si è trovata unanime su questo nome. Monni è la prima donna della storia umbertidese a ricoprire questo ruolo, Tiziano Riberti (Pd) sarà il suo vice

Eletta, in seguito, anche la Commissione elettorale comunale, di cui fanno parte Alessio Ferranti (Lega), Silvia Cecchetti (Umbertide per Carizia sindaco) e Spartaco Montanucci (PD). I supplenti invece sono Alessio Silvestrelli (Lega), Nicola Moretti (Umbertide per Carizia sindaco) e Federico Rondoni (Corrente).

Questa la composizione definitiva del nuovo Consiglio comunale:

Maggioranza (sindaco + 10 scranni)

Luca Carizia (sindaco)

(sindaco) Fd’I (4 consiglieri): Giovanna Monni, Marco Floridi, Antonio Molinari, Luca Santinelli

(4 consiglieri): Giovanna Monni, Marco Floridi, Antonio Molinari, Luca Santinelli Umbertide per Carizia (3 consiglieri): Giulia Medici, Silvia Cecchetti, Nicola Moretti

(3 consiglieri): Giulia Medici, Silvia Cecchetti, Nicola Moretti Lega (3 consiglieri): Alessio Ferranti, Alessio Silvestrelli, Giovanni Dominici

Minoranza (6 scranni)