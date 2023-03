Umbertide, il candidato sindaco Pier Giacomo Tosti si presenta “Apriamo una nuova fase”

Il presidente ha quindi presentato la candidatura a sindaco di Pier Giacomo Tosti, rimarcandone “competenza, passione e ambizione come aspetti più noti della sua storia politica“, sottolineando anche gli aspetti meno conosciuti, quelli relativi alla “capacità di non fare mai politica per interesse personale, avversando da sempre i personalismi patologici e la capacità di mettersi a disposizione sia quando serve fare passi avanti che quando serve farli indietro o di lato“.

Anche l’apertura dell’intervento di Pier Giacomo Tosti è stata incentrata sul terremoto, ricordando come chi guida una comunità nei momenti di difficoltà ha l’obbligo morale di tenerla unita e fare tutto il possibile per far fronte all’emergenza. Il 38enne candidato sindaco ha ripercorso poi la sua carriera politica fino all’assessorato al Bilancio con la giunta Carizia, le scelte fatte negli anni e le motivazioni che lo hanno portato oggi a proporsi in prima persona agli umbertidesi come “guida politica di un vero spazio civico comune, che sappia parlare a tutti quegli elettori che vogliono il cambiamento e che hanno perso fiducia negli schieramenti tradizionali“.

Numerosi sono stati anche gli spunti programmatici presentati da Tosti, con un messaggio molto chiaro: “Diremo solo quello che sappiamo e poi faremo quello che abbiamo detto“. Si parte da un “Grande piano di piccole cose” che riguarderà idee chiare per Umbertide e il suo territorio. Per rimettere a posto tutti i parchi di capoluogo e frazioni, cominciando dal Parco Ranieri, sarà previsto un investimento di mezzo milione di euro in 5 anni. Pensare una città senza barriere architettoniche, a partire da marciapiedi e attraversamenti pedonali a Umbertide e nelle altre località del Comune. Maggiore decoro urbano, per un città più bella dal centro storico agli ingressi. Verrà proposta una nuova idea di piazza Michelangelo, per farla diventare più vivibile e attrattiva.

Attenzione a tutti gli impianti sportivi, puntando sulla riconsegna alla comunità umbertidese dello sport di un nuovo Stadio “Città di Torino” illuminato e potenziato nei servizi. Piccole azioni quotidiane per la tutela dell’ambiente, attraverso una città più pulita e l’eliminazione degli sprechi e puntando sulla riduzione della produzione dei rifiuti a partire dell’uso della plastica. Altro tema importante evidenziato dal candidato sindaco di LiberaIlFuturo, è quello del sociale. Sarà continuato il percorso straordinario fatto dal Comune di Umbertide negli ultimi anni, con una particolare attenzione a tutte le situazioni di difficoltà e la riproposizione del sostegno contro il caro bollette rivolto ai pensionati.

Come ha ricordato Tosti bisogna “fare rete anche per lo sviluppo della città, attraverso la promozione, crescita e sviluppo delle attività produttive, sostenendo le tante realtà commerciali e investendo energia nella valorizzazione dell’agricoltura e delle nostre produzioni“. Attenzione anche alla valorizzazione della cultura e l’incentivazione del turismo, due aspetti importanti per la promozione coordinata a tutti i livelli di tutto il bello che ci circonda“. Altro tema centrale è quello della sanità: sarà nominato un assessore per dare una attenzione quotidiana rivolta all’ospedale cittadino e a tutti i servizi sanitari. Spazio quindi alle nuove generazioni, con il completamento del percorso per la realizzazione della Consulta dei Giovani e la riacquisizione di luoghi aggregativi e culturali come “La Piattaforma”.

A conclusione dell’intervento Tosti ha lanciato un messaggio generazionale partendo dalla sua generazione politica che dopo il commissariamento del Comune nel 2017 si è persa, rivolgendosi anche ai più giovani e a tutti gli altri, chiedendo a ciascuno di “mettere il massimo possibile in questo sforzo per far sì che un vento nuovo possa sradicare una volta per tutte quello che va sradicato con l’ambizione di costruire una comunità politica e amministrativa che governi Umbertide per i prossimi 20 anni“. E’ stato infine annunciato che domenica 16 aprile si svolgerà l’evento di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale.