Ultimo atto del Green Music Festival, ad Assisi oggi le armonie di Patrizio Castrovinci - Tuttoggi.info

Dopo oltre 70 concerti e aver toccato ogni angolo dell’Umbria (e non solo), scocca l’ora dell’ultimo atto della decima edizione del Festival Internazionale Green Music. Venerdì 16 ottobre (appuntamento alle 19.30 con prenotazioni al numero telefonico 334/9260403), presso il Nun Relais & Spa Museum di via Eremo delle Carceri ad Assisi, saranno le atmosfere oniriche di Patrizio Castrovinci a chiudere la rassegna che ancora una volta ha esaltato il progetto ideato dal Maestro Maurizio Mastrini e portato avanti con notevoli capacità organizzative dall’Associazione “I Mastri Musici”. Un concerto, quello di Castrovinci, musicista da sempre impegnato “a condividere pace ed armonia utilizzando strumenti particolarissimi come l’handpan (un disco armonico idiofono in acciaio che sarà di scena proprio nella città serafica), che ben si abbina alle finalità di una kermesse impostata sulla sostenibilità ambientale attraverso il rispetto della natura, l’individuazione di location capaci di riprodurre scenari campestri o agresti e non ultima la dotazione di un generatore elettrico e un’impiantistica di palco capaci di usufruire dell’energia proveniente dai pannelli solari per alimentare le singole performance (decisiva in tal senso la partnership tecnologica con l’azienda Bluetti). “Finalità perfettamente centrate e supportate dalla qualità delle proposte musicali e dai consensi che ci hanno piacevolmente travolto”, spiega il Maestro Mastrini. Che poi sottolinea come “il bilancio del Festival sia decisamente positivo, avendo visto crescere il numero di concerti e le presenze del pubblico che li ha seguiti, con una risposta altamente soddisfatta riferita appunto alla qualità artistica. Un altro aspetto che mi rende estremamente felice è il fatto che questo nostro modo di organizzare gli eventi “sostenibili al 100%” ha attirato l’attenzione anche della Fondazione CARIPLO che ne vorrebbe fare un sistema organizzativo replicabile in tutti Italia”.

Luogo: Nun Relais & Spa Museum , via Eremo delle Carceri, 1, ASSISI, PERUGIA, UMBRIA