Ubriaco molesto fuori dalla caserma dei carabinieri, denunciato

Scalcia birilli e portone in via Cavour, poi insulta i militari usciti per calmarlo: finisce male la serata ad alto tasso alcolico

Ubriaco molesto, ha avuto la bella idea di creare problemi fuori dalla caserma regionale del Comando dei carabinieri, in via Cavour. Il 38enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e manifesta ubriachezza.

Il giovane, che transitava in via Cavour insieme a un amico, arrivato all’altezza della caserma dei carabinieri, senza motivo, ha preso dapprima a calci i birilli stradali collocati davanti la struttura per delimitare l’area dei parcheggi riservati, per poi, in equilibrio precario, accennando una corsa, puntare il portone della struttura.

I militari di servizio, visto quanto stava accadendo dalle telecamere, dopo aver avvertito la centrale operativa, sono usciti per chiedere spiegazioni ai due giovani, ma mentre l’amico, estraneo ai danneggiamenti, visibilmente in imbarazzo si scusava, il 38enne, evidentemente ancora annebbiato dai fumi dell’alcol, aveva un atteggiamento di derisione verso i militari. E una volta raggiunto il carabiniere che stava sistemando i birilli, proferiva frasi minacciose al suo indirizzo.

La serata del giovane si è pertanto conclusa, all’arrivo della pattuglia del Radiomobile, con una denuncia all’autorità giudiziaria.