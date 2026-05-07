Terni, tempo di nomine nella Cardinalini spa. Chi è la nuova Presidente - Tuttoggi.info

Cardinalini spa nomina Mara Cardinalini alla Presidenza della società, con decisione deliberata dal Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio. Il passaggio di testimone con il fratello Marco, attuale amministratore delegato, si inserisce in una storia imprenditoriale che affonda le radici negli anni Sessanta e che è portata avanti dalla famiglia Cardinalini, oggi alla terza generazione. L’azienda è cresciuta nel tempo fino a raggiungere 130 dipendenti e un fatturato di circa 19 milioni di euro, operando come partner dei principali brand della moda.

L’azienda affianca infatti alla dimensione produttiva un forte orientamento alla progettazione, alla prototipia e allo sviluppo di soluzioni sartoriali e industriali capaci di rispondere agli standard qualitativi richiesti dal mercato della moda. “La nomina di Mara Cardinalini rappresenta un avvicendamento naturale e, al tempo stesso, un segnale di continuità e rinnovamento. Il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri – tre donne e due uomini – riflette un equilibrio che trova piena espressione anche nella scelta della nuova Presidente”, si legge nella nota dell’azienda.

Un elemento che assume un significato ancora più rilevante considerando che la società è composta in maggioranza da donne, protagoniste quotidiane delle attività produttive, creative e organizzative. Una presenza che negli anni ha contribuito in modo determinante alla crescita dell’impresa e che oggi trova una rappresentanza anche al vertice aziendale. In Italia le imprese guidate da donne rappresentano circa il 22% del totale, secondo i dati Unioncamere, con una presenza in crescita soprattutto nelle società di capitali. Tuttavia, la leadership femminile resta ancora meno diffusa proprio nelle realtà imprenditoriali più strutturate e organizzate, un quadro che si riflette anche a livello territoriale. “Questa nomina è per me motivo di grande responsabilità e orgoglio. Raccogliere il testimone in famiglia significa custodire una storia importante e, allo stesso tempo, guardare al futuro con determinazione, nel segno della qualità, del rispetto delle persone e della valorizzazione delle competenze, a partire da quelle femminili” dichiara la nuova Presidente Mara Cardinalini.

La nuova fase dell’azienda si innesta su un percorso recente di sviluppo, segnato anche dall’inaugurazione del nuovo stabilimento di Acquasparta, una struttura di circa 5.700 metri quadrati progettata per ampliare la capacità produttiva e sostenere la crescita dell’impresa.