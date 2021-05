Ubriaco fuori strada durante il coprifuoco, denunciato - Tuttoggi

Era ubriaco alla guida della sua auto ed è finito fuori strada: 34enne denunciato a piede libero, multato e gli è stata ritirata la patente

Era ubriaco alla guida della sua auto ed è finito fuori strada, di notte nonostante il coprifuoco. Per questo un giovane è stato denunciato a piede libero, multato e gli è stata ritirata la patente.

È successo lungo la ss 205 in località “La Cavallerizza” con un 34enne alla guida di una Volkswagen Polo finito fuori strada. Ad intervenire sul posto i carabinieri della sezione radiomobile del Nor della Compagnia di Amelia.

Oltre alla contravvenzione per non aver rispettato la normativa anti-Covid, trovandosi in giro all’01:00 di notte, l’uomo, che risultava trovarsi in stato di ebrezza alcolica con tasso alcolemico pari a 1,26 g/l. è stato denunciato per guida in stato d’ebrezza e gli è stata ritirata la patente di guida.

