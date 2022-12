Ubriaco centra un palo e distrugge l'auto: doppia denuncia e patente ritirata - Tuttoggi

L'incidente era avvenuto in piena notte a Bastia Umbra, l'auto si è incendiata

Colpo di scena nella vicenda dell’auto finita fuori strada a Bastia Umbra un paio di notti fa: il giovane alla guida del mezzo – che ha sbattuto violentemente contro un palo della luce e ha preso fuoco finendo completamente carbonizzata nel giro di alcuni minuti – è stato infatti denunciato e si è visto anche ritirare la patente. Era infatti alla guida ubriaco



L’incidente, avvenuto nei pressi della rotonda tra via Berlino e via Cipresso, ha visto sul posto i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e anche i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Assisi, che hanno eseguito i rilievi e fatto rimuovere l’autovettura.



Durante le operazioni, i militari hanno constatato che il giovane era ubriaco. Per questo motivo, dopo averlo sottoposto all’accertamento con etilometro, al quale risultava positivo con un tasso di 1,36 g/l, lo hanno denunciato ai sensi degli articoli 186bis comma 3 e 186 comma 2bis del Codice della Strada, per aver causato un sinistro stradale mentre si trovava sotto l’influenza di alcol e poiché neo-patentato, oltre che per la perdita del controllo del mezzo e per il danneggiamento di segnaletica stradale. La patente gli è stata revocata e tutti gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica ed alla Prefettura di Perugia.