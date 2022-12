L'incidente nella notte sulla rotatoria di via Berlino a Bastia Umbra

Dopo essere uscita di strada, l’auto, alimentata a gpl, ha urtato un palo della pubblica illuminazione ed è andata a fuoco.

L’incidente si è verificato nella notte tra domenica e lunedì in via Berlino, a Bastia Umbra. La Punto è uscita di strada in prossimità di una rotatoria. Poi si è incendiata.