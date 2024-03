Ubriaco causa incidente e prende a testate i Carabinieri - Tuttoggi.info

Uomo arrestato dai Carabinieri di San Gemini per resistenza a Pubblico Ufficiale: scattato anche ritiro patente

I Carabinieri di San Gemini hanno arrestato un 30enne cittadino albanese, gravato da precedenti, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Nel pomeriggio di lunedì 25 marzo, una pattuglia dell’Arma è intervenuta presso un bar del paese dove, poco prima, il 30enne, in stato di alterazione da abuso di alcolici, aveva avuto un sinistro stradale con la propria autovettura, urtando un muretto all’interno del parcheggio adiacente all’esercizio commerciale.

All’arrivo dei militari ed alla successiva richiesta di esibire i documenti e di sottoporsi al test alcolemico, l’uomo si è però scagliato contro i Carabinieri, colpendone uno con una testata e cagionandogli lievi lesioni, prima di essere bloccato e tratto in arresto. Dopo una notte in camera di sicurezza, la mattina successiva si è svolto il rito direttissimo, all’esito del quale il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la liberazione del giovane. All’uomo è stata contestata anche la guida in stato di ebbrezza con rifiuto di sottoporsi al relativo test, oltre che ritirata la patente di guida.