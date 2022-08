Ubriaco alla guida si schianta con l'ape car contro i tavolini all'aperto: denunciato e sanzionato - Tuttoggi

Gli agenti, giunti sul posto, dopo aver constatato che né il conducente né i cittadini presenti erano rimasti feriti, hanno identificato l’uomo – un 58enne – che fin da subito si è mostrato ubriaco. Gli operatori, a quel punto, hanno deciso di sottoporlo al test etilometrico che ha avuto esito positivo. Il 58enne, infatti, è risultato avere un tasso alcolemico quasi tre volte superiore al limite consentito. Dagli ulteriori accertamenti sul veicolo, inoltre, è emerso che questo era privo della prevista copertura assicurativa.

Per questi motivi il 58enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art. 193 del Codice della Strada. Il veicolo, invece, è stato sottoposto a sequestro amministrativo.