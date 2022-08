Ubriachi e violenti, “daspo” dalle vicinanze della discoteca per 3 giovani

Il divieto del questore non permetterà ai destinatari del provvedimento amministrativo la frequentazione della discoteca di Montecastrilli per sei mesi, e nello stesso periodo, non potranno stazionare nelle immediate vicinanze del locale.

I tre ragazzi – due della provincia di Perugia e un ternano, tutti poco più che maggiorenni – sono risultati già denunciati per altri reati, tra cui: violenza a Pubblico Ufficiale, violenza privata, segnalazioni ai sensi dell’art. 75 del Testo Unico sugli Stupefacenti e per violazioni alle norme anti Covid-19, per uno dei due 19enni; spaccio di sostanze stupefacenti, percosse, lesioni personali, violazione di domicilio, furto aggravato nell’ambito del bullismo, porto di oggetti atti ad offendere, guida sotto l’influenza dell’alcol e più volte segnalato per violazioni alle norme anti-Covid-19, per l’altro 19enne; mentre il 21enne ternano è stato più volte segnalato per possesso di oggetti atti ad offendere e minaccia.

Dai controlli in banca dati è anche emerso che tutti e tre, anche in tempi recenti, sono stati più volte controllati, anche in orari serali e notturni, mentre erano in compagnia di persone gravate da precedenti penali o di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio.