Turismo tra pandemia e crisi energetica, se ne parla a Cascia - Tuttoggi

L’iniziativa ha l’obiettivo di mettere a confronto più soggetti per riuscire a definire un percorso di necessario rilancio di un territorio, che sta subendo da troppo tempo le conseguenze del sisma, dei ritardi nella ricostruzione e dell’isolamento aggiuntivo imposto dalla pandemia. Situazione che, se non gestita nel migliore dei modi, potrebbe trovare un ulteriore aggravio dall’incremento del costo dell’energia. Anche da questa consapevolezza trova impulso la proposta del sindacato per questo evento proprio in questo momento.

“L’iniziativa da noi promossa per il prossimo 28 ottobre a Cascia – affermano il segretario generale Fisascat Cisl Umbria Valerio Natili e il segretario generale Cisl Umbria Angelo Manzotti – vuole tenere alta l’attenzione su una situazione che, se vista nella continuità degli eventi e nel suo insieme, potrebbe avere inarrestabili conseguenze per un territorio, che invece merita di tornare ad essere, come in passato, uno dei fiori all’occhiello della nostra regione”.