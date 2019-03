Trovato senza vita in casa, probabile malore

share

Un uomo di circa 60 anni trovato senza vita nella notte fra venerdì e sabato a Capodacqua di Assisi. Sul posto i vigili vigili del fuoco del distaccamento di Assisi che hanno aperto la porta della casa dell’uomo.

Sul posto anche un’ambulanza del 118 con l’auto medica allertati dalla centrale unica del Santa Maria della Misericordia. Ma non c’è stato nulla da fare, l’uomo era già morto.

Indagini sono in corso per accertare le cause della tragedia. Operano i carabinieri della compagnia di Assisi.

share

Stampa