Trovato morto in un’abitazione in centro

Gli agenti di polizia sono entrati insieme ai vigili del fuoco che hanno forzato la porta, dopo l'allarme dato perché nessuno rispondeva

E’ stato trovato senza vita all’interno di un’abitazione nel centro di Assisi, a San Pietro. Sulle cause del decesso dell’uomo non si esclude alcuna ipotesi. Per questo sarà disposta probabilmente l’autopsia.

La vittima è un 53enne, M.T. le sue iniziali.

L’allarme era stato dato dopo che in casa non rispondeva nessuno. I vigili del fuoco, accompagnati dagli agenti di polizia, hanno forzato la porta e sono entrati nell’abitazione in vicolo Angelini, traversa di via Sant’Apollinare.

All’interno hanno trovato il corpo ormai senza vita dell’uomo. Sul posto è intervenuta anche un’autoambulanza, un’auto medica e una pattuglia della polizia locale.

(notizia in aggiornamento)