Troupe di Linea Verde a San Giustino, ciak anche al Castello Bufalini - Tuttoggi

La popolare trasmissione di Rai 1 in questi giorni ha registrato la puntata che andrà in onda domenica 5 dicembre, ci sarà un focus anche sulla Repubblica di Cospaia

La troupe di Linea Verde, oggi (11 novembre), ha fatto tappa a San Giustino. La popolare trasmissione di Rai 1 sta infatti girando in questi giorni una puntata dedicata alla valtiberina toscana-umbra, con protagonisti, oltre alla città del Castello Bufalini, anche le vicine Sansepolcro, Anghiari e Caprese Michelangelo.

Tema della puntata, che andrà in onda il prossimo 5 dicembre, saranno ovviamente le prelibatezze del territorio, dalle castagne ai tartufi, ma anche l’arte di Piero della Francesca e Michelangelo. A San Giustino ci sarà un focus proprio sul Castello Bufalini (dove oggi si sono girate scene in costume ) ma anche sulla storia della Repubblica di Cospaia, microstato indipendente esistito dal 1441 al 1826 a causa di un errore nel tracciamento dei confini fra Stato Pontificio e Repubblica di Firenze.

In queste ore sono già arrivate le prime foto di molti sangiustinesi, compresi il sindaco Paolo Fratini e l’assessore Elisa Mancini, insieme ai due conduttori Beppe Convertini e Giuseppe “Peppone” Calabrese. Linea Verde è sbarcata in valtiberina il 9 novembre (ripartirà il 12) dopo la recente iniziativa del Lions di Sansepolcro, in cui vi era come ospite proprio l’autore della trasmissione Carlo Cambi.