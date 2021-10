San Giustino primo in Umbria per il contrasto all'evasione fiscale - Tuttoggi

Il Comune altotiberino ha conquistato questo primato per il quarto anno consecutivo, arriva premio dal Ministero di quasi 20.000 euro

Il Comune di San Giustino si conferma – per il quarto anno consecutivo – al primo posto in Umbria per il contrasto all’evasione fiscale.

In virtù di questo primato, il Ministero dell’Interno, in sinergia con quello dell’Economia e finanze, ha inviato un premio di quasi 20.000 euro al Comune altotiberino, “per aver compartecipato al contrasto dell’evasione dei tributi erariali per l’annualità 2020“. Dietro San Giustino, in questa speciale classifica, sono arrivati rispettivamente Perugia e Marsciano.

“Questo dato evidenzia quanto sia prioritario per la nostra Amministrazione il tentativo di garantire equità e giustizia sociale e consolida il proficuo rapporto tra il nostro Ente e l’Agenzia delle Entrate – ha dichiarato l’assessore al Bilancio Simone Selvaggi – Siamo sempre più punto di riferimento ed esempio di buone pratiche amministrative e questo si traduce in azioni concrete a vantaggio dei concittadini. La fiducia e la credibilità delle Istituzioni passano anche attraverso questo tipo di attività. In questi anni, l’attività di recupero evasione ci ha permesso di calmierare le imposte, investire risorse importanti in manutenzioni e dimezzare l’indebitamento dell’Ente.”