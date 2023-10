Tribunale Orvieto e sedi distaccate, Regione vota mozione Lega per ripristino sedi - Tuttoggi.info

Riattivazione del tribunale di Orvieto e delle sezioni distaccate di Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio e Todi

Deciso passo in avanti per il ripristino delle condizioni della geografia giudiziaria ante- Decreto Legislativo 155/2012, in Umbria.

L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato all’unanimità dei presenti la mozione sulla “Riattivazione del tribunale di Orvieto e delle sezioni distaccate di Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio e Todi” proposta dal consigliere regionale Valerio Mancini (Lega).

La mozione era stata illustrata nella seduta precedente e non votata per mancanza del numero legale. In quel caso Mancini, illustrando l’atto in Aula, aveva spiegato che, “la mozione arriva dopo la richiesta di aiuto da parte dei sindaci che hanno coinvolto in questa battaglia di civiltà giuridica i consiglieri regionali e i rappresentanti del Governo. La soppressione degli uffici giudiziari di prossimità ha fortemente penalizzato cittadini e imprese, sempre più in difficoltà per l’accesso ai servizi della giustizia, sia per questioni prettamente geografiche, sia in termini di produttività.

La situazione che si è venuta a creare non ha avuto risvolti negativi soltanto in termini di costi e disuguaglianza di accesso al servizio, ma ha costituito anche un grave vulnus per la tranquillità e la serenità della vita quotidiana dei cittadini, dal momento che la prossimità degli uffici giudiziari è uno dei cardini per la sicurezza dei cittadini.

A distanza di oltre dieci anni, appare chiaro che l’estensione geografica, le caratteristiche geomorfologiche di alcuni territori e l’oggettiva difficoltà di raggiungere gli uffici giudiziari da parte dell’utenza di riferimento costituiscono giuste ragioni per una revisione del sistema organizzativo delineato nel decreto legislativo ‘155/2012’”.