Trevi, piano luminarie all’insegna dell’austerity

Sperandio: “Natale all’insegna della responsabilità”

Il sindaco Bernardino Sperandio assicura che le luminarie natalizie ci saranno, ma saranno di meno: “In accordo anche con gli altri sindaci della Valle Umbra si è deciso di limitare per questo anno le luminarie stradali sia per i costi delle installazioni che per risparmiare energia, contribuendo così all’equilibrio delle casse comunali sempre più vuote, al fine di garantire i servizi essenziali ai cittadini, in particolare alle fasce deboli della popolazione. Pur consapevole che le luci natalizie sono parte di una strategia commerciale che vuole rendere le vie e le piazze principali più accoglienti e invitanti per le persone e quindi a beneficio delle attività commerciali, ritengo che nel clima molto complicato di questi mesi, prevalga il senso di responsabilità e di accogliente sobrietà. In alcuni luoghi del centro storico di Trevi e di Borgo Trevi saranno presenti i segni delle feste, che si integreranno con le luci e simboli natalizi dei balconi, delle case e dei giardini dei privati, trasmettendo così vicinanza e solidarietà a tutte quelle famiglie che oggi vivono momenti di forte difficoltà.”

Il calendario degli eventi

Il Comune, in collaborazione con le associazioni, il complesso museale di San Francesco, la Biblioteca comunale, la banda musicale “Città di Trevi”, il locale Istituto comprensivo e la Pro loco contribuirà ad animare il Natale con concerti, eventi, attività per bambini e famiglie sotto lo stesso denominatore comune, quello cioè di un autentico spirito natalizio di pace e solidarietà.