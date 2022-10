Caro energia, anche a Bastia Umbra niente luminarie natalizie e spegnimenti anticipati - Tuttoggi

Il video-mapping ad Assisi e tutta l’illuminazione della città per il Natale anche visto che il motore turistico dell’Umbria difficilmente potrebbe offrire una città al buio sono salvi, ma c’è invece Bastia Umbra tra i Comuni che hanno deciso, almeno per quest’anno, di pensionare le luminarie natalizie alla luce del caro energia.

Lo si evince da una direttiva che dispone l’adozione di buone pratiche e che sin da ora dispone di “non prevedere per l’anno 2022 l’installazione delle luminarie e decorazioni luminose per le festività natalizie. Per piazza Mazzini, piazza Buozzi ad Ospedalicchio e la piazza di Costano prevedere l’eventuale posizionamento di albero di Natale e proiezioni sulle facciate delle chiese”. Non va meglio alla scuola di musica, dove a causa del caro energia è disposto “lo spegnimento dell’illuminazione della facciata dell’immobile e disposizione misure contenitive dei consumi energetici con comportamenti virtuosi degli utilizzatori e diminuzione della temperatura negli impianti al coperto compatibilmente con le attività svolte”, e per i monumenti, per cui è disposto “lo spegnimento completo dell’illuminazione pubblica, ove possibile, dalle 2 di notte e sino al mattino”, come peraltro in parchi e giardini.