Caro energia e materie prime, vertice tra sindaci e prefetti dell’Umbria

Un incontro con i Sindaci dei Comuni umbri e i Prefetti di Perugia e di Terni per affrontare il tema del rincaro dei costi dell’energia e delle materie prime. L’iniziativa, promossa da Anci Umbria, è in programma oggi (mercoledì 5 ottobre) alle ore 15,30 presso la sala del Consiglio del palazzo della Provincia di Perugia, situato in piazza Italia.

Sarà un momento di confronto per definire delle linee guida comuni per affrontare e cercare di superare questo periodo di estrema criticità, salvaguardando il più possibile i servizi essenziali di cui i cittadini sono i principali fruitori. Il caro energia e più in generale l’aumento dei costi mettono in difficoltà tutte le amministrazioni senza distinzione e rischiano di pregiudicarne la stabilità economico-finanziaria e non solo.