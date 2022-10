Torna il Natale ad Assisi, un mese di eventi tra luci, presepi e un occhio all'ambiente - Tuttoggi

Sempre più città presepe, vestita di luce ed ecosostenibile. Il Natale ad Assisi va di nuovo in scena fra tradizione e innovazione, con numerosi e suggestivi eventi, in programma dall’8 dicembre prossimo all’8 gennaio 2023, presentati ieri in anteprima a Rimini, al TTG Travel Experience, la più importante manifestazione nazionale per la promozione del turismo in Italia e nel mondo. (Continua dopo la foto)

Saranno sei gli ambiti principali in cui si articolerà l’esperienza del Natale nella città serafica. Assisi, città vestita di luce: proiezioni luminose sulle chiese e sui principali monumenti storici della città. Assisi, città presepe: suggestivi presepi viventi, artistici e monumentali. Assisi, città incantata: Trenino del Natale, mercatini natalizi in centro storico, Casa di Babbo Natale, pista di ghiaccio, zampognari, musiche in filodiffusione, ecoalberi luminosi. Assisi, città d’arte e cultura: viaggi alla scoperta di beni culturali e viste mozzafiato della città patrimonio Unesco. Assisi, città evento: concerti, gospel, spettacoli, mostre, Capodanno in piazza, trekking ed escursioni del Parco del Subasio. Assisi, città di Francesco: alla scoperta dei luoghi di San Francesco, tra fede, tradizione e spiritualità.