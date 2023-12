Treno travolge auto in transito - Tuttoggi.info

Incidente ferroviario a Rigali di Gualdo Tadino, auto in transito centrata da treno. Indagano Carabinieri. Un ferito in codice 2

Un incidente ferroviario si è verificato nella notte tra sabato 2 e domenica 3 dicembre, a Rigali di Gualdo Tadino: per cause in corso di accertamento un treno ha centrato un’auto in transito. Il conducente del veicolo ha ovviamente avuto la peggio ed è stato trasportato all’ospedale di Branca in codice 2 dal personale del 118. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco di Gaifana, anche tecnici dell’FS, Carabinieri di Gubbio, Polizia Ferroviaria di Fabriano.