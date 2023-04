Trasporto scolastico, a Terni iscrizioni dal 12 aprile - Tuttoggi.info

La direzione Istruzione del Comune di Terni rende noto che da mercoledì 12 aprile sarà possibile richiedere l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2023-2024.

La procedura, esclusivamente telematica, prevede l’accesso al sito www.cmtbus.com, nell’area Abbonamento scolastico → Iscrizione abbonamento scolastico previa registrazione da parte dei nuovi utenti o inserimento di codice fiscale e password del genitore/tutore, per gli utenti già registrati dall’anno 2021-2022. Il pagamento va effettuato entro il 4 settembre 2023, o con bonifico bancario tramite l’area personale nel sito www.cmtbus.com o di persona tramite POS negli uffici CMT siti in via Petroni 28, Terni.